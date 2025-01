- Da ne vičem na nju. Da joj razvijam individualnost, ona je umetnički tip kao moja majka, dosta liči na baku. Mama je stalno govorila: "Ima istu lobanju kao ja", i zaista imaju identičan oblik glave. Uvek mi je govorila da je Sonja jako talentovana, mama je izjavila da je talentovanija od nje, obično ide drugo koleno i moja majka je nasledila talenat od svoje bake, Sonja fantastično peva i svira violinu. Govorila mi je da moram da je podržiš da krene tim putem, to je najvažnije što me je mama zamolila pre nego što je otišla . To joj je bila jedna od želja.

- Fantastična, često su išli na Kosmaj, kod bake je moglo sve. Na primer ja ih zovem, Sonja mi kaže da su doručkovali pa mi pošalju sliku, a ono nema čega nema. Ja je pitam: "Šta si sve to pravila?", ona mi kaže: "Pa nije htela ono", a onda joj ja kažem: "Nama si pravila jedan doručak i govorila jedi to ti je to". Bila je takva baka da je to neverovatno, obožavali su je, koliko nedostaje nama, toliko nedostaje i njima, svojim unucima.