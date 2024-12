- Ovakav interes kakav je pokazala zagrebačka publika za koncert „Bijelog dugmeta“ 29. marta je sve iznenadio. Karte su odmah planule za prvi nastup, pa smo otvorili drugi 28 marta. Koliko publika voli pesme Gorana Bregovića pokazali su dosadašnji nastupi. Publika bukvalno peva od početka do kraja koncerta sa članovima benda i potom ne želi da ih pusti da odu sa bine. Stoga bend uvek odsvira nekoliko biseva, a ponekad se čini da ni to nije dovoljno – objašnjava Adis Gojak.



- Veliko je zadovoljstvo raditi ovakve koncerte na najvišem nivou, u velikim dvoranama u kojima nastupaju svetske zvezde. Sve je isplanirano do detalja, vodi se računa da svima bude dobro i članovima benda i publici. Iduće godine planiramo koncerte po velikim gradovima regiona, kao i turneju u SAD. Datumi koji slede su 22. mart Minhen, 29 mart Arena Zagreb, 12 april Skoplje, 25. april Njujork, 26 april Čikago, 2 maj Toronto, 3 maj Sent Luis, 24 maj Osijek, 11 jun Pariz „Olimpija“. – ispričao je producent turneje Adis Gojak.

Mnogi se pitaju kada će biti velčiki koncert u Beogradu, a Gojak je rekao da se intenzivno radi na tome i da će on svakako biti 2025. Biće to prvio put posle dvadeset godina da „Bijelo dugme“ svira u Beogradu u rok sastavu posle koncerta na Hipodromu 2005. Kuriozitet je da je to bio drugi najveći koncert na svetu po broju prodatih karata, preko 200.000. Turneju do sada prati prava slavljenička atmosfera, a gradovi domaćini se jako trude da ugoste Gorana Bregovića i njegovu ekipu.