- Mogla bih da kažem da je 2024. bila veoma uzbudljiva. Nedavno sam imala jedan iskreni razgovor sa sobom i napravila neku rekapitulaciju svega sto se desilo ove godine. Od uspeha koje sam postigla, preko grešaka koje sam napravila, do prilika koje sam propustila. Mnogo sam radila na sebi ove godine i kad sve zajedno sagledam - zadovoljna sam.

- Bilo je mnogo dobrih i velikih trenutaka koji su me usrećili. Poslovno, svakako da je to što je moja diskografija prešla milijardu pregleda bio jedan od najvećih uspeha, jer je reč o rezultatima na duže staze. Tim povodom sam izdala i EP "Milijarda". Sa druge strane, održala sam i neverovatne koncerte u okviru koncertne turneje “Lav” i publika mi je pokazala koliko me voli. Istinski sam zahvalna na svemu i srećna što sam dobila ovakvu priliku u životu.