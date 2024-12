Pevač je na kraju 2024.godine sumirao mnoga dešavanja iz svog života, pa je pored razgovora o karijeri i planovima za narednu godinu, otvoreno pričao o supruzi, naslednicima, kolegama, ali i lažnim prijateljima

Slušaj vest

Danijel Ðurić je po prvi put za Kurir pokazao svoju porodicu koja ga čini srećnim i zbog koje živi, bori se i radi.

Pevač je na kraju 2024.godine sumirao mnoga dešavanja iz svog života, pa je pored razgovora o karijeri i planovima za narednu godinu, otvoreno pričao o supruzi, naslednicima, kolegama, ali i lažnim prijateljima.

Kako uklapaš profesionalni i porodičan život, s obzirom na to da se pored muzike baviš i produkcijom? Da li možda imaš i još neko zanimanje pored svega toga?

- Kada čovek nešto želi i to radi s ljubavlju, onda mu sve pada lakše. Muzika je ljubav iz detinjstva i moja velika ljubav, a produkcija je biznis. Uz dogovor, razumevanje i organizaciju sve može da se uklopi.

Danijel Đurić sumirao godinu za nama:

1/9 Vidi galeriju Danijel Đurić Foto: Marko Arsić, Privatna Arhiva

Da li ti je supruga zamerila nekada da previše radiš i da bi trebalo više da provodiš vreme sa njima?

- Jeste, naravno. Verujem da je to slučaj kod mnogih ljudi koji se bave javnim poslom ili nekim uspešnim biznisom. Trudim se da slobobodno vreme dosta provodim sa decom i mislim da uspevam u tome. Sin je jako vezan za mene, dok je ćerkica više za majku. Detetova odrastanja ne treba propustiti, jer je to najlepši deo života koji se nikada više ne može nadoknaditi i trudiću se da u Novoj godini budem više sa njima.

Zašto si izabrao Mladenovac za život, a u Beogradu ti je kompletan posao?

- Mladenovac je grad u kome sam odrastao, za koji me vezuju lepe uspomene kao sto su moj prvi koncert koji je bio osnovnoj školi koju sam tada pohađao, moje prve simpatije, drugari, baku, deku i još mnogo toga. A drugi razlog je taj što sam želeo mir za svoju porodicu i sebe u manjem mestu koje je vrlo blizu Beograda.

Koliko deca imaju godina i da li si strog otac?

- Andrej ima 5 godina, a Iva ima 3 godine. Mislim da nisam strog otac. Trudimo se da ih lepo vaspitavamo. Bitno je da izrastu u poštene i dobre ljude koji će umeti kasnije da poštoju sebe i neke prave vrednosti koliko to bude moguće u ovom ludom vremenu.

Da li neko od dece ima pretenzije da se bavi muzikom?

- Oba deteta su talenovana. Andrej voli da svira bubanj i gitaru, Iva pevuši. Jako su muzikalni ali otom-potom, sve se kod dece menja. Videćemo kroz koju godinu kako će se stvari odvijati po tom pitanju .

Pred kraj ove godine izdao si rimejk hita “Spasi me od tuge”. Kakvi su planovi u Novoj godini? Da li ćeš još neki kaver da obradiš, svoj, nekog drugog kolege ili planiriš neke nove pesme da uradiš?

- Jako mi je drago da je rimejk pesme “Spasi me od tuge” naišao na jako dobar prijem kod slušaoca uz divne komentare. To mi daje motivaciju da nastavim dalje u tom pravcu. Posle Nove godine imam u planu da obradim svojih osam starih pesama u novim aranžmanima sa bendom uživo i odradiću sigurno nekoliko kavera drugih izvođača. Koncept će biti taj da to budu pesme isključivo iz 2000.te godine. Mislim da će se publici svideti, jer se radi o kvalitetnim pesmama i zdravoj muzici iz tog doba.

Danijel Đurić srećan sa svojim naslednicima Foto: Milica Arsić

Da li imaš u planu da nastupaš po klubovima i ako imaš, da li bi pevao narodnjake?

- Dugo godina sam nastupao po klubovima, kafanama i raznim slavljima još od svoje 16.te godine. Sada bih isključivo nastupao na odabranim mestima, jer je jako bitno da se i izvođač oseća dobro kako bi mogao da razmeni dobru energiju sa publikom. Što se tiče narodnjaka, pevam isključivo pesme koje mi leže i uz koje se osećam lepo. Ako Bog da, napraviću jedan koncert u 2025 .godini u Beogradu. Već radim polako na tome.



Kog kolegu veoma ceniš, čija karijera ti se najviše dopada i zbog čega?

- Cenim mnoge kolege koje su imale pravi put do uspeha i koji su kako bi se narodski reklo, prošli i sito i rešeto do svojih pet minuta. Evo nabrojaću neke čija karijera se ispravno vodi, koji su vrhunski pevači i za koje znam da su pre svega dobri ljudi a to su: Aco Pejović, Saša Kovačević, Aleksandra Prijović, Adil, Sloba Radanović, Saša Matić, Marija Šerifović. Dopada mi se takođe koncept Peđe Jovanovića na čijem sam koncertu bio nedavno i čestitao mu, jer u današnje vreme napraviti karijeru isključivo kvalitetom je jako teško, ali je itekako moguće uz veliki trud, rad i mnoga odricanja.

Foto: Printscreen/Instagram



Da li te je neko sa estrade razočarao? Ako jeste da li bi nam rekao ko je to i šta se tačno dogodilo?

- Niko me posebno nije razočarao, iskreno, jer sam naučio da ne pridajem značaju mnogim stvarima oko kojih bih se kasnije nervirao. Uglavnom, zvezde glume neki novopečeni ljudi koji nisu izgrađeni ili nisu mentalno stabilni. Svako ko je uspeo nešto više, taj je prizeman i profesionalan u svom poslu.

Kako se boriš sa zluradim komentarima, negativnom energijom, spletkama kojih ima svuda u okruženju?

- Dobro pitanje! Mnofe stvari su me ranije pogađale, a sada je to drugačije. Vremenom sam naučio da ne trebam trošiti energiju na nebitne ljude. Iskreno, ne zanima me ko šta priča o meni i da li priča. Isključivo sam fokusiran na sebe, svoju porodicu i ljude koje volim i sa kojima mi je lepo. Ljude koji mrače zaobilazim u širokom luku. Znate kako kažu, kloni se idiota i budala ako želiš biti srećan. Ja sam to učinio.

Koliko puta si se razočarao u ljude za koje si mislio da su ti prijatelji?

- Mnogo puta sam bio povređen i doživljavao razočarenja i privatna i poslovna. Prijatelje sam sveo na minimum. Danas čovek treba biti srećan ako ima 2 prijatalja. Uglavnom ljudi zovu samo kada im nešto treba, retko ko će vas pitati za zdravlje.

Foto: Marko Arsić



Zašto se još uvek nisi zvanično oženio, već si u vanbračnoj zajednici? Postoji li neki razlog?

- Iskren da budem ne znam ni sam. Kristina i ja živimo u vanbračnoj zajednici već oko 7 godina. Planirao sam bio pre korone. Onda smo dobili sina, pa vrlo brzo i ćerku. Ne postoji neki poseban razlog. Verujem da je kod nas muškaraca to manje bitnije nego kod žena, pogotivo kada dobijete decu pre braka. Mara, verujem da ćemo i mi zajednicu krunisati brakom .

Da li možda radiš pesme za neke druge pevače i ako da, za koje? Sa kim si imao najlakšu, a sa kim najtežu saradnju i zbog čega?

- Radio sam ranije dosta pesama za svoje kolege među kojima su bili Aco Pejović, Zorica Brunclik, Indira Radić, Tanja Savić, Darko Lazić i drugi... U poslednje vreme nisam, jer se već nekoliko godina bavim filmskom produkcijom koja iziskuje dosta vremena i odgovornosti. Uglavnom je saradnja sa svima bila profesionalna i zanimljiva. Možda bih izdvojio recimo Darka Lazića koji je zakasnio na snimanju spota sa Tanjom Savić, a u pitanju je bila pesma "Ti si ta" koju sam komponovao i na kojoj sam bio producent projekta. Na kraju se sve lepo završilo i pesma je bila jako slušana u tom periodu.