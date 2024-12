- Iskreno, moj sin toliko priča, da me ne bi čudilo da me nasledi, ali ja bih mnogo više volela da nasledi Mirčeta, da peva, da ima njegov talenat, da bude neko kao što je on, ali toliko priča, da on mene budi, on koji mene kritikuje, priča od 7 ujutru... Ja sam toliko srećna što je on pričljiv, nije ni stidljiv, tako da, samo nek je živ i zdrav, ali ako smem da kažem svoju želju, moja želja je da povuče na Mirčeta - ispričala je voditeljka i dodala: