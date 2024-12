Slušaj vest

Barbara Bobak tokom 2024. godine kompletirala je album "Barbarizam" koji se našao u samom vrhu slušanosti.

Sa samo jednim albumom uspela je da napravi nekoliko solističkih koncerata i osvoji publiku širom regiona čime je učvrstila mesto među najtraženijim pevačicama na muzičkoj sceni.

Sumirajući godinu na izmaku Barbara je priznala da je "najveće udarce" na estradi primala od muških kolega kojima je njen uspeh "na terenu" postao trn u oku.

Veliki rezultati i uspesi koje je ostvarila nisu uticali na to da crvenokosa Novosađanka "izgubi tlo" pod nogama nego su je samo naveli da još čvršće stoji na zemlji.

- Mislim da će sledeća biti još više moja, iskreno. Ja sam u svojoj glavi, što bi rekla Maja Berović, uvek zvezda u usponu. Tako da priželjkujem da bude sve bolje i bolje.

Foto: Printscreen/Two Louder TV

Protekla godina za tebe je bila zaista uspešna. Kompletirala si album koji ti je doneo i solističke koncerte. Mnoge kolege bi ti pozavidele što posle samo jednog albuma puniš hale.

- Da, tako je. Imala sam Temerin, Trstenik, Kačarevo. Bila je i Vrnjačka banja, Kragujevac, što je strava.

Da li si zbog uspeha prvog albuma osetila da si "trn u oku" nekim kolegama i da li se od strane pojedinaca osetila ljubomora?

- Jesam osetila sam.

Da li nepisano estradno pravilo koje glasi "što veći hit to veća sujeta kolega" važi i u tvom slučaju?

- Nikada u lice nisam doživela ništa ružno, nikad mi niko u lice ništa ružno nije rekao. Bila je ta jedna situacija sa jednim izvestnim kolegom koji je rešio da tako bezveze priča o meni. Nikada, recimo, sa koleginicama, sa ženama, nisam imala problem. Uglavnom su tu bili neki muškarci. Tako me sudbina zadesila, ali mislim i to je sve zdravo i na kraju dana i to je sve neki marketing i nešto se dešava, bitno je da se dešava, pa šta god da se dešava.

Da li te uvredi kada pročitaš ili vidiš da kolega ružno komentariše tebe, tvoj rad ili generalno tvoje pesme, nastupe, šta god? Kakve emocije uopšte budi u tebi?

- Konkretno kada sam videla Ljubinu prozivku baš sam se šokirala. Bukvalno sam gledala intervju i komentarisala "Bože me sačuvaj". Ja sam bila toliko zbunjena, jer je to toliko random, nekako staviti nas dvoje zajedno u naslov, mi smo totalno dijametralno suprotni u svakom mogućem smislu, da mi sad imamo kao neki "bif" (svađu prim. aut), baš mi je to onako bilo kao dobro i ovo se desilo. Nakon što je više puta pogrešio moje ime izašla je i pesma Bube Korelija i Jale Brata i publika je povezala sa tim događajem. Iako ja nisam baš sigurna da li se u pesmi tadi o meni ili nekim narkoticima, ali uglavnom šta god da je, super. Kod mene uvek na kraju sve završi kao neki mim, šta god da se desilo. Ceo život me prati to neko što slučajno, što namerno grešenje mog imena, prezimena, iako moje prezime ne može biti prostije, pet slova od kojih su dva ista. Ali eto, ne znam kakav je to trip u glavi, šta želiš da postigneš time što nečije ime koje naravno znaš, izgovaraš pogrešno, namerno?

Po drugi put pojavljuješ se u ulozi autora. Vidimo da ti dobro ide, da znaš da pišeš dobro. Ko je prvi otkrio taj talenat kod tebe i da li si talenat "otkrila" zato što su tekstovi skupi?

- Ja sama. Neee nije to razlog (smeh). Sa Duplo gorom sam htela da se oprobam, da vidim da li bih mogla nešto sama da napišem i to mi je nekako lagano prošlo. Sa ovom pesmom sam se malo napatila zato što je ovo obrada a ja znam originalan tekst kako ide i onda je tu teško da se prešaltaš. I mislim naravno Deki je bio tu (Dejan Kostić prim. aut). Deki je dosta pomogao, tako da...

Novu pesmu prati i novi imidž. Da li je bila teška odluka da iz temperamentne crnke pređeš u vatrenu crvenokosu?

- To je neka boja koja mi se inače dopadala. Ja volim generalno da menjam tako stvari u životu. Za mene je promena boje kose jako velika stvar jer ja sam prvi put iazšla iz crne. Prirodna boja mi je neka bezlično braon i u drugom srednje ofarbala sam se u to tamno, crno. I onda sam bila plava oko mature pa sam se vratila odmah posle mature u crno. Znači, bila sam plava možda pola godine i bila sam žuta, u stvari ne plava. Bila sam crnka jako dugo i htela sam nešto da promenim da mi kao možda malo otvori lice, da se nešto desi i onda je ova boja bila jedina opcija.

Statistika kaže da žene menjaju boju kose i frizuru kada su emotivno nezadovoljne. Da li je tro slučaj i kod tebe?

- Ima li to veze s tim? Nisam znala. Ne, pa ja sam nezadovoljna emotivno ceo život, tako da nema.

Kako je uopšte došlo do toga da Ljuba zaboravi tvoje ime i prezime?

- Uzmemo li u obzir koliko me je puta pozvao na telefon i mene i mog oca, malo mi je neverovatno da zaboravi moje ime i prezime. Ja nisam stvarno ne znam, ja sam isto bila jednako šokirana, razumela bih da se to desilo iz nekog revolta tad u tom momentu kad sam ja odbila pesmu koju mi je nudio. Da razjasnim, ja sam pesmu na najkulturniji mogući način odbila, nisam rekla ni da mi se ne sviđa, ništa loše, ja sam samo rekla ne uklapa mi se uz koncept i stvarno mi se ne uklapa. Onda prosto on se to setio kasnije, možda je skapirao da će to neke naslove da mu donese ili šta će se tu desiti, ne znam šta je mislio, žao mi je. Mislim da je neukusno da se tako izražava i nek pogleda samo svoje, pogotovo one prve izjave, pa ako se on oseća da je to okej tako nešto reći onda dobro.

Foto: Damir Dervišagić

On je tebi ponudio pesmu koja već postoji. Poslao ti je na telefon?

- Ne, on je meni dao to na CD-u narezano i to je pesma koja je muška, snimio je njegov sin i on je samo prebacio u ženski rod.

On je želeo ponovo da proda pesmu koja već postoji?

- Da.

Da je kojim slučajem napravio novu, za tebe, da li bi je prihvatila?

-Pa ne znam. Mislim, ako bi bila u mom fazonu, po mom senzibilitetu, možda i bih. Mislim, sad verovatno možda i ne bih. Sad je druga situacija. Ali tada da je napravio neku uz moj senzibilitet, uz moj stil, uz moj, kako bih rekla, vokabular koji koristim u pesmama, onda bih možda i uzela.

Nakon cele te situcije i javnih prozivki se niste čuli više?

- Ne.

Koliko si tokom ove godine bila srećna, a koliko si puta poželela da kažeš ja stvarno više ne mogu, dosta mi je svega?

- E pa nikada nisam sebi rekla stvarno više ne mogu, dosta mi je ovoga. Mislim, ja to onako kažem iz zezanja. Nikada to nisam stvarno mislila jer da sam to pomislila...mnogo je rano da tako nešto pomislim. Naravno, bilo je teških momenata u smislu premora, tih putovanja i svega toga, ali u suštini nije mi nikada ništa toliko teško padalo. U većini vremena sam bila srećna, dok radim svoj posao, od tih momenata i na bini i kada se bavim kreativom.

Foto: Nikola Šegan

Šta si za sebe veliko uradila ove godine?

- Otišla sam na odmor posle 100 godina, koji je bio skroz onako po meri. Tada sam bila presrećna i nisam koristila telefon punih deset dana i to mi onako bilo neko otkrovenje života. I eto, sredila sam sebi kuću. To su mi onako neke dve lepe velike stvari koje sam za sebe uradila ove godine. Pomogla sam i mojima, pomogla sam majci oko njenog novog biznisa koji će da pokrene uskoro. I da, to je to. To su neki momenti, eto, kada sam sa svojom porodicom, kada nešto radim lepo za njih i ovako za našu zajednicu, onda sam onako jako srećna. I kad se odmaram, kad ne moram ništa da radim, tada mi je super.

A koji su te momenti ove godine baš onako rastužili, da si rekla, e, ovo nije baš moment u mom životu, ne osećam se baš lepo.

- Pa u principu, kada su se dešavali neki, ono, haosi, neke ružne stvari koje su nas sve zadesile, znači da krenem samo od poslednjeg, od nadstrešnice, pa i da ne pomenjemo onu drugu još bolniju temu. To su onako neki momenti tipa poplave u Jablanici. Te neke stvari su me onako baš trgle i to su momenti kada shvatiš u stvari koliko su tvoji problemi jako mali koji god da imaš, tako da... Ljubav za sve ljude i za sve porodice i mnogo mi je krivo. Ne znam, baš užasna tema, znači mogu sada da plačem.

Lepo je pokazivati empatiju. Da li ti se čini ti se čini da u poslednje vreme i nije u društvu zastupljena empatija?

- Pa, ja sam mislila da nije, ali zapravo jeste, jer ljudi su u stanju da pomere stvarno planine kada je nekom potrebna pomoć i to mi je jako drago. Toliko je bilo i humanitarnih akcija i pomoći. Znaš, biram da nekako gledam lepe stvari. I stvarno se mnogo ljudi odazvalo za sve, pa evo i za ovog čoveka što su mu na Kopaoniku zapalili štalu, skupilo se ne znam koliko, hiljade evra za jedan dan. Tako da, ipak ima empatije, samo što se ne pokazuje do momenta kad je ono stani i pani, ali bitno je da ima, tako da mi je baš drago.

Da li je estrada mesto, kako si ti zamišljala?

- Uf, pa ne znam šta bih rekla sada?! Moram vrlo politički da odgovorim na ovo. Ne, ja sam zamišljala kako je estrada jedno veliko naselje gde su svi tu studiji jedni do drugih. Baš sam o tome pričala sa Miškom mojim stilistom gde sam mu rekla kako bi bilo super da su svi mediji u jednoj nekoj velikoj zgradi i da smo svi tako zajedno, da se družimo, da se zezamo. Znaš, ja sam to mislila i za estradu, tako sam je zamišljala, da su svi tako tu, da su svi kao na televiziji, da su svi uvek nasmejani, da se zezaju, da se svi druže, da je to tako sve neki mikrosvet, neka mikroklima, ali nije u principu. Kao i svaki drugi posao. Ja mislim da je to kao i svaka druga velika firma. Mislim da je slično tome.

Za doček pevaš u Beogradu. Šta je to što ćeš sebi poželeti?

- Joj, samo da mi moji svi budu dobro i da budu zdravi i da mi deda što duže poživi i da budemo srećni. I da prođu svi ovi haosi u svetu i ova depresija i ratovi i sve što se dešava. Eto, to mi je bukvalno želja... Samo da takve vesti više ne moram da čitam. Onda je sve lako. Sve ostalo ću ja sama sebi da samo manifestujem.

To će biti, naravno, uvod za 2025. godinu od koje očekuješ šta?

- Pa očekujem nove projekte, ponovno u novu kreativu da uđem. Potrudiću se što više da učestvujem u stvaranju moje muzike zato što mi je beskrajno zanimljivo.

Najavila si početkom godine još jednu pesmu.

- Biće, da. Sprema se jedan duet, mnogo jak, negde u februaru-martu. Mnogo jak novosadski. To je moja divna sugrađanka i drugarica i moja estradna sestra Tea. Svečano da kažem da ćemo raditi duet. Već imamo tri pesme koje su u opticaju, tako da sad razmišljamo, odlučujemo i to će se desiti. Ja sam jako srećna, jako mi je drago što mi je prvi duet sa ženom i pogotovo sa ženom koja je takva energetska bomba i koja je toliko seksi, toliko cool i toliko najbolji performer kojeg je Srbija ikad imala. Tako da jako mi je drago, jako sam počastvovana i eto.