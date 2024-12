- 2024. godinu opisujemo sa puno dešavanja u našim životima, uspona i padova, ali na kraju iz svega izvučemo najbolje, ono što je najvažnije jeste da smo srećni i zdravi i da ljubavi ne manjka. Stefani nije mogla da zamisli, a ja sam od samog starta znala da ćemo biti u vezi, a kasnije je došlo i do veridbe. Samim tim činom smo krunisali našu ljubav koja već traje šest meseci.

- Jeste bilo teško, ali sve to je iza mene još odavno. Kao najlepši trenutak u 2024. godini izdvojila bih što me je Stefani zaprosila i kupovina nove nekretnine sa svojim roditeljima. Ne samo ljubav nego i sam početka muvanja sa Stefani me je činio srećnom, nasmejanom i svaki dan je zaljubljenost bila sve jača i jača, Stefani je svakako donela sigurnost i veru u ljubav.