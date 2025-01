- Radujem se, posle nekoliko godina, pregovora i želje da se nastupi u Tivtu, evo prilika je večeras da dočekamo Novu godinu. Što se tiče ovih nekih brojki, to je za ove drugoprugaše, ljude koji imaju dugu karijeru, stvarno ne razmišljam o tome. Jedino o čemu razmišljam jeste o lepom vremenu, da vreme bude ugodno da ljudi mogu da izađu da se vesele i to je ono izgleda večeras nešto lepo što nam se dogodilo - rekao je, pa odgovorio na pitanje o oblačenju:

- Bilo je jednom, ja sam bio s devojkom, a moj prijatelj sa devojkom i bili smo zavejani u mojoj vikendici 7 dana. Tu smo imali i sarme i pečenja i svega, nije hvalilo hrane. Voda ako je bila zaleđena, mogli smo je otopiti... To je bilo tako idilično, naravno neki kamin i novogodišnji program televizija Sarajevo. Nismo stvarno tri, četiri dana mogli da izađemo, pa je došla neka spasilačka ekipa. To sam zapamtio, jer nije bio radni doček u smislu pevanja, i tako je to meni ostalo u uspomeni. I nekako preporučim ljudima koji baš ne moraju negde da idu da ostanu u nekom simboličnom kutku, kad čovek ima tu priliku, ali je lepo i na moru. Ranije se nisu pravili ovakvi koncerti za dočeke na Trgovima, bilo je to više vezano za hotele ili su se ljudi privatno organizovali. Ali, eto posle 2000. je to postalo malo masovnije - ističe.