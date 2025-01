- Moram da naglasim da je fan žensko i rekla je da glumi Desingericu. On je kriv za moj tronedeljni oporavak. Znate li kakvu sam modricu imala. Desingerica je mala beba za nju. Ja ne volim da se ujedam, bila sam zatečena, krenula je da me zagrli, a onda me je ujela. Stegla me je jako, kao da me ujela ajkula, ali dobro, tu smo za našu publiku.