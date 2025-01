Brojni domaći pevači za Novu godinu nastupali su širom regiona, a o honorarima koje su uzeli u najluđoj noći mnogo se priča. Poznato je da izvođači jedva čekaju praznične nastupe, jer su tada cene drastično povećane, te je samim tim i njihov honoror nekad i utrostručen. Oni koji su u samom vrhu popularnosti u regionu zaradili su i do 120.000 evra za jednu noć, u zavisnosti od mesta nastupa, kapaciteta prostora i organizatora.

Rekorder po zaradi za doček, podsetimo, ostaje i ove godine pevač Zdravko Čolić. On je najluđu noć proveo u Tivtu, gde je naplatio zabavu 120.000 evra. Aleksandra Prijović, međutim, s koncertom na Zlatiboru - u stopu ga prati.

Složićemo se da honorari koji su pojedini pevači uzeli mogu da pokriju cenu nekog visokoluksuznog automobila, egzotičnih putovanja, ali i nekretnine u najelitnijim delovima Beograda. Međutim, u šta će estradnjaci uložitit svoju zaradu, ostaje nam da ispratimo. Iako mnogi izvođači ne vole da govore o honorarima, pevač Aco Pejović je otkiro da to i nije neka tajna:

- Najbolje se zarađuje za Novu godinu, tada su najveći honorari. Zašto bi to bila neka tajna? Možda neko neće da priča o tome, ali ja hoću. To su dani kada su najveće i cene ulaznica za tu noć. Duže se naravno i radi, od toga ne bežim naravno. Neprimereno je malo pričati o novcu, nisam za to. Ni druge ja ne pitam o tome kolika im je plata, pa ne bih voleo ni da mene neko pita - rekao je Pejović nedavno, pa je dodao: - Na probama pred Novu godinu je uvek euforično sa kolegama jer je tu posebna neka ljubav koja se dešava i između benda i mene. Volim tu vrstu euforije pred Novu godinu.