Ne volim muškarce koji su dosadni i sa kojima nemaš šta da pričaš, otrkila je pevačica

Folkerka Sandra Afrika zadovoljna je prethodnom godinom, a za 2025. ima velike planove! Pevačica je otkrila da će se nakon 18 godina podstanarskog staža najzad skućiti, ali i da priželjkuje da se u njenom životu konačno pojavi onaj pravi.

Sandra za vreme praznika ima više posla nego inače, pa ne stiže da u njima uživa sa prijateljima i porodicom. Poslednjih godina ni jelku više ne kiti.

- Ja se namučim, radim to ceo dan, haos napravim u stanu... Volim da sve bude prelepo, a onda napravim jednu fotkicu i nema me celog januara kod kuće. Posle Sandra to sve skida sama, samo sebi napravim obavezu... Ostaviću to za budućnost kada budem manje radila ili kad budem imala decu, onda će to imati smisla.

Po čemu pamtiš dočeke Nove godine u detinjstvu?

- Uvek smo sa mamom kitili jelku. Živeli smo u kući, pa smo kitili i ogromnu jelku u dvorištu. Pomagali smo mami i uvek sam se radovala tim stvarima. Ona nas je puštala da mi to sami radimo. Bilo je tu u dvorištu jedno drvo na koje sam ja volela da se penjem, pošto sam kao mala bila kao dečak. Mama me sredi, obuče suknjicu, treba da krenem u školu, a ja na drvetu. Uvek sam pravila haos, zato me je mama puštala da ja okitim to moje drvo.

Koji novogodišnji provod ti je ostao u pamćenju kao najluđi?

- Sa drugaricama sa kojima sam izlazila u tinjedžerskim danima i dan danas se družim. Udate su, imaju decu, ali mi izađemo kad imamo vremena. To se znalo, nijedan vikend nije mogao da prođe da mi nismo u gradu, ali neku posebnu anegdotu sada ne bih mogla da izdvojim.

Da li za praznike stigneš da provedeš vreme sa porodicom i prijateljima?

- Tokom praznika ne i žao mi je zbog toga. Kada su slave, Nova godina, pa i Božić, ja nisam tu, radim i onda ne mogu da budem sa društvom i porodicom, ali smo konstantno na vezi. Kad god imam slobodan dan ja ih posetim.

Kakva je tebi bila 2024. godina?

- Divna godina! Ja sam zadovoljna i što se tiče posla i zdravlja, jer to mi je najbitnije. Imala sam u nekoliko navrata poslednjih godina zdravstvenih problema, pa sam shvatila da ljudi ne kažu džabe samo da si zdrav. To mi je i najbitnije što se tiče mojih bližnjih i mene. Ne mogu da izdvojim nešto da nije bilo kako treba, samo neka se sve nastavi ovim tempom i sve će biti super.

Izdala si i novi album, da li si zadovoljna kako je publika prihvatila pesme?

- Prezadovoljna sam, već pripremam i sledeći. U današnje vreme sve je mnogo brzo. Evo ja sam i singl izbacila sa MC Stojanom, pesmu "Cak, cak" koja je izašla pre dva meseca, a kao da je izašla pre dve godine. Stalno se zahteva i traži nešto novo i stalno moraš da si prisutan. Sve je nekako turbo. Jednu sam pesmu već otpevala u studiju, ona će ugledati svetlost dana odmah posle praznika, spotić sam isto završila. Biće još jedan duet, a krčka se i album videću kada ću ga izbaciti.

Biće tokom 2025. godine?

- Hoće, hoće, samo ne znam kada. Ne bih sada da kažem, pa da me posle kritikuju.

Kome ćeš prvo čestitati Novu godinu?

- Pa prvo publici naravno, jer tu sam sa njima. Posle se čujem sa porodicom. S obzirom na to da nemam dečka trenutno neću ga zvati, ali kad imam onda pošaljem poruku pre ponoći jer su posle linije prebukirane.

Nedavno si govorila da od posla ne stižeš da imaš dečka. Da li se nešto menja po tom pitanju?

- Ja sam se našalila, ali naravno u svakoj šali ima malo istine. Taj neko ko bi bio sa mnom mora to sve da izdrži muški. Ja nisam neko ko je konstantno kući, ko ne radi ništa. Stalno sam na nekim snimanjima, radim, tako da ne znam kako bi mi to uskladili i napravili, ali dobro verovatno se nađe neko s kim možeš i s kim se uklapaš. Naravno, praviš kompromise, valjda to tako funkcioniše u životu.

Da li ti prilaze udvarači?

- Ma kakvi! Skoro sam komentarisla sa drugaricom, ona ima zaključan profil na Instagramu, ja njoj kažem "Odakle tebi pišu svi ti momci?". Uđeš u njene poruke svi živi joj pišu, ja kažem "Kako meni niko ne piše?" Moj profil je otvoren, mogu i slike da se vide, zna se ko sam i opet niko ništa. Kao da im je lakše sa devojkama koje nisu poznate, idu linijom manjeg otpora. Dosta puta sam o tome razmišljala i pričala sa drugaricama i ne mogu da kažem da me ne gledaju kad izađem u grad ili na piće, ali da neko priđe, da kaže da mu se sviđam, da napravi neki konkretan potez, ma ništa.

Šta mora da ima muškarac da bi tebe osvojio?

- Ma ne mora da ima ništa! Kad čujem ono visok, crn, plave oči... ma to su budalaštine. Ne volim muškarce koji su dosadni i sa kojima nemaš šta da pričaš. Mora da bude zanimljiv. Ja sam žena koja je dosta glasna. Skoro sam slušala Mariju Šerifović koja kaže da sve glasno radi. Ista sam, glasna sam, brza sam, temperamentna, treba umeti sa takvom ženom i nema tu sad nekih pravila. Treba ovakav ili onakav muškarac, to se oseti, kockice se poklope i čudo se desi. Kad si u tim nekim godinama možeš da vidiš i osetiš da li je taj neko preko puta tebe pravi.

Da li to znači da ćeš poželeti da se u 2025. pojavi onaj pravi?

- Hoću, jer nekako znaš, teško mi je samoj. Poželeću svakako sebi da se u Novoj godini pojavi neko takav.

Osim ljubavi šta još želiš?

- Što se tiče posla sve je super već godinama i zadovoljna sam. Prezadovoljna sam šta sam uspela dokle sam došla, gde sam stigla, znam i svoj početak koji je bio veoma težak. Uvek može bolje i više, ne kažem da tome ne težim, ali nisam neko ko uradi nešto, pa onda kaže: "Ma šta je ovo". Zahvalna sam na stvarima koje imam i koje sam uradila za sebe i privatno i poslovno. Tako da ništa ja tu ne bih menjala. Dosta se poteže tema oko Arene i kada ću da napravim svoj prvi solistički koncert. Moram da priznam, menadžer Mikiša je bio taj koji je to prvi pomenuo, onda sam ja bila u fazonu: "Čekaj, rano je", a onda je on rekao: "Pa dobro ne mislim sutra, ali da gledamo u tom pravcu". Da bi posle par dana počela na Instagramu da mi iskaču pitanja publike o tome. Onda sam ja napravila anketu, gde bi voleli da me vide i bilo je dosta odgovora: Hrvatska, Makedonija, Banjaluka... Ne znam baš da li će biti 2025. godine ili možda naredne, ali prvo da izbacim album pa ćemo videti.

Govorila si da planiraš da pazariš nekretninu i da se konačno skućiš. Da li i to dolazi na red?

- To se već rešava, biće i to u narednoj godini i veoma se radujem. Za 18 godina nisam stigla i sve mi je nešto drugo bilo preče, ali dobro nema veze, biće sada.

Ove godine si prvi put javno iznela mnoge stvari iz privatnog života o kojima ranije nisi govorila. Kakve su reakcije bile posle toga, da li se promenio odnos ljudi prema tebi?

- Moram da priznam jeste, promenio se, ali na bolje. Ja sam neko ko govori istinu uvek, znam šta sam rekla i stojim iza toga. Iznela sam neke stvari iz svog života jer je publika to zaslužila, generalno nisu me poznavali van scene. Moja porodica je uvek bila izričitog stava da ne žele u javnost i ja to poštujem, pa ih ni ne nagovaram na te stavri.

Da li je bilo reakcija kolega?

- Pozitivnih jeste, mnogi su mi se javili sa porukama podrške, jedna od njih je bila i Rada Manojlović. Bilo je još par kolega, sve bile reči pohvale i podrške.

