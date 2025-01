Kaže da ćemo se svi šokirati jer će se pojaviti mlađa, ali i mnogo mršavija već za nekoliko meseci, dodajući da su najbitniji glas i pesme, koje će pred proleće objaviti

Pevačica Dara Bubamara poslednjih godina se povukla iz medija, a publika, osim na nastupima, ima priliku da je vidi tek u ponekoj emisiji. Raspoložena i puna energije, kao i uvek, odlučila je da se u decembru i januaru odmori, osim za doček, gde je pevala u Banjaluci. Kaže da ćemo se svi šokirati jer će se pojaviti mlađa, ali i mnogo mršavija već za nekoliko meseci, dodajući da su najbitniji glas i pesme, koje će pred proleće objaviti.

Šta si radila cele godine, s obzirom na to da te nema u medijima da se oglasiš uopšte?

- Jedino gde nisam bila radna, to je izdavanje pesama, ali sam sada i na tome radila i, evo, završavam album koji će se pojaviti u martu. Po tom pitanju sam bila vredna, ali i po pitanju koncerata, kojih sam mnogo odradila. I kad me nema na TV, i kad ne želim da se pojavljujem, dosta sam koncertno aktivna. Nekad i valja kad te nema, ljudi su te željniji. Puni su mi koncerti, hitove mi obožavaju i mladi i stari, vraćaju se stare pesme, nove pevačice obrađaju nove pesme.

Ljudi nemaju pojma šta radiš. Eventualno čuju od komšija da si prodala stan posle smrti roditelja i slično. Je li to tačno?

- Već ima tri-četiri godine da sam ga prodala. Jednostavno, više nisam mogla da... U kraj u kome sam odrasla, kad sam izgubila mamu, pa kasnije i tatu, više jednostavno nisam mogla da ulazim. Sve me je podsećalo na njih, sve mi je bilo tužno. Silne uspomene... Sve mi je teško, znam gde sam stajala i igrala se. I onda sam rekla bratu da neću više da ulazim tu, da proda stan i uzme pare. Želim da sam stalno pozitivna. Moj brat je posle toga stan prodao našem rođaku za neke smešne pare.

Imala sam ja puno drugih obaveza, dogovarala se oko pesama, snimala, završavala sve oko kostima, tako da sam jako puno radila i privatno i poslovno, vodila računa o sinu...

U kom pravcu si išla s novim pesmama?

- Pošto sam poznata po tome da nikad u svojoj karijeri nisam izdavala iste pesme, ne ponavljam se, ali ovaj album sam radila bukvalno godinu i po, prikupljala sam pesme jer mi se ništa nije sviđalo. Znam šta hoću i nije mi merilo poznati kompozitor da bi pesma bila dobra. Moj drug koji živi na Floridi mi je napravio neke pesme da sam pala u nesvest. Fazon će biti moderan, ima stare Dare, ali kad budeš čula moj glas i pesme, reći ćeš - stara Dara, a nova energija. Ono što je najvažnije, jeste da nove pesme imaju neverovatnu emociju. Sve su ljubavne, mislim da će da odlepe svi, klinke pogotovo. U januaru ću da snimim spotove u izdanju "Siti rekordsa". Pregovaram da se album izda 8. marta, kad je mojoj mami bio rođendan. Roditelji su mi bili veliki oslonac, puno su mi pomogli i biće sve u istom danom. Ali neće biti tužno, samo pozitivno da svi padnu u nesvest (smeh).

Posle albuma, obično ide Arena. Imaš li u planu neki veći koncert u Beogradu?

- Arena koju sam ja uradila, onakav koncert, kad niko nije uradio. Mislim na onakve LED ekrane i pozadine, ton je bio fantastičan. To je bilo nestvarno, to niko nije tada uradio. Sad će to da bude spontano. Pošto sam drugačija, možda ću da napravim nešto u Novom Sadu. Da nije ni Spens, nego tvrđava, na primer. Nešto ću potpuno drugačije uraditi. Nisam ko neki pevači da se dokazujem. Nemaju ni albume ni pesme, a rade koncerte. Ne znam koje su to fore.

Znači, bila ti je lepa godina, kad se sve sabere?

- Bila mi je prelepa. Putovala sam, išla sam i na more dva-tri puta, i u Dubai sa sinom. Skromna sam, koliko god to zvučalo nenormalno, pošto svi pričaju da sam luda, bahata, vozim kola... Ali, sama sam to stvorila. Potpuno sam jednostavna i normalna. Meni je samo bitno da sam živa i zdrava. Moj sin, moj rođeni brat, koji mi je velika podrška, bivši muž, znači porodica, i da imamo šta da jedemo. E, sad, hvala bogu što mi je dao i takav posao da zaradim i lepo živimo.

Šta radi Kosta?

- Završio je u Beogradu britansku školu. Ima i tri pasoša - srpski, francuski i bosanski. Priča dva jezika. Prepametno je dete, a ima u sebi i ono mangupsko, inteligentan je za svoje godine, prelep, trenira svaki dan. Sad smo u Novom Sadu, ide u Sportsku gimnaziju.

Da li ima devojku?

- Ima.

Jesi li je upoznala?

- Jesam. Njeni roditelji su mi, inače, prijatelji. Oni su se nešto gledali. Jedan dan mi je Kosta rekao: "Mama, ja volim Isidoru." Ja se oduševila, ona mi je preslatka. Znaš kako, sa Kostom sam kao da sam mu sestra. Kad sedimo nas troje, zezamo se, baš sam presrećna. Nekad poludim, hoću da stavim njegovu sliku na stori, a on mi kaže: "Mama, rekao sam ti, neću na Instagram." Hoće da bude kao čovek iz senke (smeh). Jako je brižan, poštuje me i voli, sve se lepo dogovaramo, nemam nikakvih problema.

Ovo je godina razvoda na estradi. Ti si to odavno završila. Kosti je to možda bilo manje traumatično jer pored sebe imaš čoveka koji te i dalje poštuje. Kako sad gleda na to?

- Kosta razvod nije ni osetio. Mi smo stalno išli nedeljom na ručak kod babe, ja idem u Pariz. Kad je bio mali, nije mu bilo jasno kako smo razvedeni tako dobro funkcionisali. To je zato što je Milan jako voleo moje roditelje i oni njega, a i njegovi su mene obožavali. Milan je pored mojih roditelja sahranio svoje roditelje u Novom Sadu. To je kad nekog gledaš kao pravog i iskrenog prijatelja. Potrefilo se da je on dobar i da sam ja dobra.

Osećaš li potrebu da sad nađeš nekog s kim ćeš provoditi vreme?

- Nigde ne izlazim, a pišu svašta. Ne znam da li je ljudima zanimljivo da čitaju, ali nekad se nađem u nekom društvu, vidim nekoga koga nisam dugo videla, dobijem nekad cveće i odmah pišu: "Dara u vezi sa bokserom...". Slikali su me na jednoj pumpi kad sam bila sa bratom, isto izašlo da sam s nekim nepoznatim muškarcem uhvaćena... Više ništa ne demantujem, pišite.

Zato što je možda svima čudno da Dara kao takva nema nikoga, da ti se niko ne udvara?

- Nigde ne idem, a svaki dan mi stižu poruke (smeh). Isključujem telefon, a neki mi pišu i po pet-šest godina, a nisu me ni videli. Bog mi je dao harizmu. Kažem i ovim mladim devojkama, nije bitno samo da napumpaš si*e, budi drug, da se smeješ, da je i tebi zabavno, a ne da neko ima lutku pored sebe. Niko to ne voli, svi vole zajebante, a naročito ja koja sam uspešna žena i ne tražim interes.



Dugo je prošlo da nemaš neku vezu, kako ti ne fali?

- Sve su to bile veze bez obaveze i ne fali mi (smeh). Što se tiče neke duže veze, bilo je dok je bila korona, i tada nisam radila, imala sam slobodno vreme i dečka koji me je vodio na putovanja. Ima momaka s kojima bih mogla da se zabavljam, ali jednostavno mi prija samoća, a ne bih ulazila u nešto neobavezno, ceo svet mi je oko sina. Ja sam nepredvidiva, može to da mi se desi, pa i da se udam i rađam.

Nisi ni to isključila, još uvek?

- Nisam, jako verujem u Boga, pa kako on namesti. Ipak, meni se desi da budem s nekim dva-tri dana, tip je top, ne znaš kada je lepši, zgodniji, pametniji, bogatiji, sve... A meni se nešto ne sviđa i samo kažem: "izvini, mi smo dva različita sveta." Smara me sve to, može mi se. Zaradila sam sebi u životu, imam svoje dete koje mi je prioritet.

Je l' te pita Kosta za ljubavni život?

- On me podržava uvek, kaže mi ako misli da je neki tip super za mene.

Da li se brine s kim ćeš jednog dana da ostariš?

- Da, ima i toga. Pita što sam otkačila ovog, što onog. Pa kaže: "Ti si luda" (smeh). I njegova devojka je vesela kao i ja, i jaka. Mnogo su slatki, kupuju poklone za mesečnicu. Razmišljamo da odemo u Dubai, Kosta, ona i ja, ali i njena mama. Znaš ti mene, ako se ne čujem sa Kostom, odmah nju zovem (smeh).

A šta ti radi bivši muž?

- Milan se meni ne meša u te stvari, ni ja njemu. On uvek zna kad imam nekog, a nikad se ne zna, možda mi pod stare dane završimo zajedno. Ja ostala tu u stanu na Dedinju i kažem mu: "Milane, ovo je sve za nas." Baš sam mu rekla: "Sve su ti šifre za TV na francuskom." Kaže on meni - kako ne znaš, reko - ne mogu, već sam se umorila od tvoje priče i tri daljinska (smeh). Onda moram da siđem dole da gledam TV.

Vi ste zajedno nekad u tom stanu?

- Da, ali desi se da ja ne uđem u taj stan po godinu dana. On bude tu, nekad ja dođem... Sad treba da snimim još dve pesme pa ću onda da budem u Beogradu.

Jesu li te šokirali razvodi na estradi ove godine?

- Pa, nisu, jer sam svih ovih godina znala njihov život.

Ti si samo čekala kada će da izađe u medijima?

- Znala sam da je to sve lažno. Poslednjih 10-15 godina je lažno i još ima lažnih brakova. To je meni katastrofa. Ja se s Milanom u životu nisam posvađala, prošla energija, ostali smo dobri... Nas dvoje razvedeni bolje živimo od 99 odsto parova na estradi. Ne znam čemu potreba za lažnim izjavama da imaju ovo i ono, a onda posle nekog vremena nemaju ništa. Kome se dokazuju?

Da li ulažeš novac u nešto?

- Najviše sam ulagala u nekretnine ove godine. Nije bitno da li je stan ili garaža u Novom Sadu. Sad su cene garaža u visini stana. Brat me savetuje da kupim, da uložim u nešto. Ja bih sve potrošila na tašne i tako to (smeh). On vodi našu firmu, ne razmišljam ni o čemu. Javi mi samo šta treba da platim, gde da se pojavim, tako da ne mislim ni o računima. On me i vozi, ide sa mnom na putovanja. Ne verujem nikome, samo sebi, a kad dozvolim da me neko vozi, to mogu samo moj brat Zoran i Milan.

Zato tebi ne treba dečko. Imaš i brata i bivšeg muža koji brinu o tebi.

- Da (smeh)! Baš sam zadovoljna kako on brine o svemu. Ima i troje dece, Selena je moja naslednica.

