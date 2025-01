- J elena je kod kuće sa decom uživa, odmara. Zavidim joj, iskreno. Da ne radim, ne bih izlazio, proveo bih je kod kuće. Nemam neki preterani osećaj za Novu godinu, hajde što radi, ja više volim Badnji dan, veče, Božić, to su moji praznici, to volim da provedem sa porodicom, a Nova godina mi dođe kao svaki drugi nastup.

- O materijalnom i ne razmišljam, jer šta god bi poželeo bio bih neskroman. Voleo bih da je moj tata mogao da dočeka unuka to mi je neostvarena želja. Vreme može da zaleči bol, ali ne može da izleči. On je bio čovek koji je bio pun pozitive, niko nikad nije ništa negativno rekao za njega. I dan-danas kad se setim njega tog 31. ja nisam tužan, jer evociram samo lepe uspomene na njega. Koliko god da je ovaj dan tužan, ta sećanja na njega ga ulepšaju - kazao je on.

- On je čovek iz naroda, nije puno govorio, bio je vaspitan. Uvek mi je govorio da budem pošten, da nikoga ne varam, da nikoga ne oštetim, da ne gazim preko mrtvih, sve to Bog vidi - kazao je on ističući da sve to prenosi na sina.