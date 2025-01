- Ovo nam je kao što si rekla u najavi prvo izvođenje javno. Toliko smo se oboje radovali da možemo negde da izvedemo našu pesmu. Bilo je prelepo, atmosfera fantastična. Ono što je on uputio meni kao čoveku to zaista nema cenu, to je za mene najveća nagrada. Ja ne moram da pričam kakav je on momak i iz kakve je on porodice to se vidi, ja sam stalno pričala i pre nego što smo imali pesmu da je to momak iz jedne sjajne divne porodice i izuzetno lepo vaspitan a da ne pričam o tome koliko je talentovan - rekla je Ceca.