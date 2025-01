- Prva utakmica u životu na koju mi je došla žena, zajedno sa mojim tastom dragim, sa njenim ocem... To je takav derbi, ljudi, da je morala, verujte mi, da dođe žandarmerija. I bilo je dosta ljudi, bilo je sigurno 500, 1.000 ljudi, sve navijači! - rekao je prvo Milan.

- Kreće u jednom trenutku: "J***mo ti ženu, Milane". I to bruji! I moj tast ovako, među njima, oni nemaju pojma... Gleda, gleda, gleda... To bruji, Sandra umire od smeha, on sluša. I samo tast u jednom momentu kaže: "Izgleda da te ovi dobro poznaju" (smeh) - zaključio je Milan Kalinić.