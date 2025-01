- Imam lizing za BMW to je mesečno otprilike 3.500 evra, imam rentu stana i sve troškove koji idu uz stan, to je oko 6.000, hrana svaki dan 300 do 500 evra, kažem to jer zovem sve da ne bih jeo sam, imam novca i mogu da plaćem te ručkove, nije mi problem. Troškovi hrane mesečno su mi 10.000 evra, znam da je preterano, ali tako živim, jer tako mogu, kraj priče. Mesečni troškovi su mi preko 50.000 evra mesečno, ljudi možda neće da veruju u to, ali vidi se i po klipovima koliko para dajem, surovi su mi troškovi - rekao je Baka u jednom od svojih videa, koji se pojavio na internetu i šokirao sve.