Iskrena PRODALA NULA KARATA ZA NASTUP: U klubu bili samo konobari, otišla kući, nakon nekoliko meseci se desio preokret (FOTO)

Foto: Instagram/danijelamartinovicofficial

Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gde sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko meseci nakon toga počeli su se događati, ispričala je Danijela