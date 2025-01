- Iskreno, jeste! Prvo u meni se mnogo toga promenilo, a i iskustvo koje sam imala u takmičenju mi je promenilo život na više nivoa. Prvo u privatnom, gde sam sebe stvarno postavila kao ženu i gde me sad svi zovu Alina i to je nešto za šta nisam ni bila svesna koliko mi je bitno. A drugo je poslovno gde dobijam stvarno predivne ponude za različite segmente umetnosti i to me stvarno raduje - rekla je Alina.