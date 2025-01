Emina Jahović je poznata kao zagovornica zdravog života, a sada je objavila snimak "izazova" i pokazala kako je u prvim danima januara uskočila u ledeno more da pliva.

"Svaka čast", "Bravo", "To su rituali koje mi u Norveškoj stalno primenjujemo", pisali su korisnici Instagrama ispod Eminine objave.

Emina je nedavno izjavila da nema vremena za ljubav, te ističe da kada nađe partnera to neće kriti od javnosti.

- Nisam imala pojma o tome šta on radi i da se na ovaj način bavi muzikom, ne zato što nisam učestvovala u životu sina, već zato što je on bio u sobi i radio na tome, i nije izlazio kao njegovi vršnjaci. Videla sam da se bavi dobrim stvarima, nisam znala da će da se zakači na spotifaj i da će da ga potpišu eminentne kuće. Nije hteo da se vezuje za moje ime, već je hteo da pokaže svoju individualnost i to poštujem - rekla je Emina u emisiji "Ekskluzivno".