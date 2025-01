Pre 14 godina je otišla u medijsku ilegalu, a 2017. godine se odselila u Los Anđeles

Nekadašnja voditeljka Pinka Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani, koja je vodila "Siti klub" i "Sanimetar", držala je gledaoce prikovane za male ekrane, a pogotovo one suprotnog pola

Ona je pre 14 godina otišla u medijsku ilegalu, a 2017. godine se odselila u Los Anđeles. Nakon dužeg perioda, Sani se vratila u Srbiju, gde će provesti proleće i leto. Ona u intervjuu za Kurir govori o životu u Americi, karijeri, holivudskim zvezdama, ali i odnosu s bivšim suprugom Nikolom Lazetićem, s kojim ima sina Luku.

Foto: Zorana Jevtić

- Los Anđeles je prelep grad, s predivnom klimom. Čovek se na bolje uvek brzo navikne. Tamo mi posao najviše diktira dane. Nakon televizijske karijere posvetila sam se produkciji, jer sam to i završila. Tokom korone mi je bilo malo dosadno, jer sam tada radila prikovana za stolicu ispred monitora osam sati. Sva sreća, to je prošlo. Zadovoljna sam svojim životom tamo. Ništa ne bih menjala.

Da li često srećeš holivudske zvezde u Americi?

- Žene iz Holivuda se mnogo bolje drže nego muškarci. Viđala sam Roberta de Nira, Hale Beri, Šeron Stoun me je oduševila izgledom i prizemnim ponašanjem. Tamo su javne ličnosti opuštene. Šetaju u opuštenim izdanjima, bez šminke. Nije kao kod nas da u svakom momentu moraš da budeš tip-top sređen. U poslednje vreme viđam mlade glumce iz popularnih Netfliksovih serija.

Foto: Zorana Jevtić

Kada se prisetiš svojih početaka, kakva sećanja ti naviru?

- Kao mala sam maštala da budem zubarka ili učiteljica, menjala sam mišljenja kao i svako dete, ali tada, u tim godinama, nisam mogla ni da naslutim da ću se baviti javnim poslom. Manekenstvom sam počela da se bavim na filmski način. Na Autokomandi, na tramvajskoj stanici, prišao mi je čovek s nekom brzom hranom u ruci i masnicom na oku. Pitao me je da li želim da se bavim manekenstvom, dao mi je vizitku, a meni je tada u glavi bilo ono što mi je majka rekla, a to je da ne pričam s nepoznatima. Kasnije je tu vizitku našla moja mama, videla broj telefona njene prijateljice, okrenula broj i tako je sve počelo.

Kako je izgledao početak rada na televiziji, koja je u tom trenutku bila najgledanija?

- Na Pinku sam prvo snimala čuvene džinglove, koje i dan-danas ljudi vole i pamte. To je odjeknulo baš dosta, jer su i pre Pinka ljudi čuli za mene, jer sam bila jedna od retkih koja se u to vreme bavila modelingom. Ubrzo je stigao i poziv da postanem TV lice. Iskreno, nisam to očekivala, prvo sam imala tremu, ali ne od kamere, već od samog poziva, a potom i veliko uzbuđenje. Naravno, prihvatila sam ponudu. Boško Jakovljević mi je mnogo pomogao oko priprema, on mi je i dan-danas dragi prijatelj, bez obzira na to što sam ga nervirala kada smo se tek upoznali. Nije bilo lako doći u montažu s nekoliko sati snimljene emisije koja mora da se skraćuje. Učila sam i kako se mikrofon drži, a temeljno sam se pripremala za svaku emisiju. Bilo mi je neprijatno samo u slučajevima kada mi gost kaže nešto što je za mene tada bilo šokantno.

Foto: Zorana Jevtić

Kakav odnos si imala s Milicom i Željkom Mitrovićem?

- Njih dvoje nisu bili strogi. Postojale su neke stvari koje, recimo, da bih dobila ono što želim, nisam mogla da se najavljujem propisno, pa smo mnogo puta imali problema zbog toga. Dolazilo je čak i do nekih tužbi, ali to je sve bilo u sklopu posla. Sada, kad pogledam, ja sam zapravo imala veliku podršku od njih. Ako dođe do nekog problema, onda me zovu na mobilni. Kada vidim poziv od Milice ili Željka, znam da sam nešto pogrešila. E tad mi već nije bilo svejedno.

Šta je bio tvoj razlog za otkaz na Pinku?

- Nije to bila sad odluka u fazonu "dajem otkaz, ajde ćao". Ja sam tada već prešla da radim iza kamere, radila sam takođe menadžerske poslove za Željka. Osim toga, producirala sam i neke svoje projekte, pa sam se iz tog razloga povukla s malih ekrana. Nisam dala otkaz zbog neslaganja s nadleženima i poslovnih problema, već je to što sam radila iza scene preuzelo primat. Nisam mogla da pratim obe stvari, jedno sam morala da odaberem, i ne kajem se zbog toga.

Čuveno je i tvoje pojavljivanje u spotu Cece Ražnatović za pesmu "Crveno", gde si u glavnoj ulozi bila sa bivšim suprugom Nikolom Lazetićem. Da li bi ponovo bila u Cecinom spotu?

- Interesantno je to da je trebalo da budem u nekom drugom Cecinom spotu, međutim, došlo je do promene planova. Dejan Milićević, Ceca i njen tim su me odabrali za taj spot, smatrali su da sam prava osoba za taj projekat. Na snimanju je bilo super, svi smo se šalili, zezali, lepo proveli. Naravno da bih pristala da ponovo budem u Cecinom spotu, ona je pravi profesionalac.

S Lazetićem imaš sina Luku, u kakvim ste odnosima vas dvoje?

- U dobrim smo odnosima, dok se ne čujemo. Kada vidim Nikolin broj telefona na ekranu, nije mi dobro. U slučajevima u vezi s Lukom koji zahtevaju pažnju oba roditelja smo komunicirali, a s obzirom na to da je Luka već momak, više nema potrebe za tim. Ne znam zbog čega mediji potenciraju priču o odnosu između nas dvoje kad je već 20 godina prošlo od odnosa.

Da li si stroga kao roditelj?

- Mislim da bi moj sin rekao da sam bila stroga. On je sa mnom živeo i malo sam se plašila da ga ne razmazim, a od njega sam zahtevala da sluša, uči i jede zdravo. A što se tiče saveta oko devojaka, to se sve dešavalo kasnije, kada je on više boravio s tatom. Ponosna sam na sina, izrastao je u pravog mladića, bavi se sportom, zdravim životom.

U jeku popularnosti udvarali su ti se brojni mladići. Da li je i danas tako?

- Moram priznati da imam udvarače, ali ne pamtim nijedno zanimljivo udvaranje. Ranije su momci koji su želeli moju pažnju bili kreativni i trudili se, a sada nemam šta zanimljivo da vam prijavim. Trenutno sam sama. Uvek sam se trudila da imam neke partnere koji nisu bili iz javnog sveta. Svi su mislili da krijem momka, a istina je drugačija. Nikada nisam imala ništa spektakularno da kažem na tu temu, nego se valjda očekuje da budem s nekom javnom ličnošću. Nisam imala nikakve afere, ništa zanimljivo na tom polju. Slobodna sam i tako mi zasad najviše odgovara.

Kurir/ Milica Stanojević

