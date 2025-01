- Pevao sam šatru u Torinu, a njihova snajka me je gledala direktno u oči, a taj njen (budući muž) gleda kako ona mene posmatra. Ovaj naš posao je opasan, ne smeš ni da budeš faca, a ja sam bio lepuškast Cigan, pošto imaš non stop neprijatnosti. U jednom trenutku on ustaje i udara je i govori joj da uzme i da me udari kolima da dokaže da me nije gledala. Jesam ja švaler, ali posao je posao i to ne bih rizikovao, moraš da budeš gospodin - otkrio je Đovani uz osmeh sada već davnu scenu kada se spasao.