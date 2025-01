- Trening ne obuhvata samo da lepo izgledate, znači to treba da vam postane navika za zdrav život, a nikad nije kasno da se to desi. Ja imam baš puno klijenata posle četrdeset godina koji prvi put počinju da treniraju.

Poput fizičkog, i mentalno zdravlje traži brigu, vreme i posvećenost. Samo balans između tela i uma može dovesti do dugoročnog osećaja zadovoljstva, unutrašnjeg mira i bolje otpornosti na svakodnevni stres.

- Stres treba izbegavati i naučiti kako se nositi sa tim i kako sebi pomoći. Ono što osobe mogu da urade u Novoj godini jeste svakako da prvo odrede svoje prioritete, šta su neki njihovi lični ciljevi, želje i slično i da onda idu ka tome, da doziraju količinu energije koju unose i daju uopšte u svoj svakodnevni život i u stvari kojima se bave zato što i ako dajemo previše energije i to dovodi do jednog umora, zamora organizma i do pojave stresa. Takođe jedna od problema jeste što osobe negde ne žive u sadašnjem trenutku i stalno treba da se podsećamo da se živi u tom jednom sadašnjem trenutku - ističe Dragica Mihajlović, psiholog.