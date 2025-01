- Najčešće sedim sa Žarkom Dančuom i njegovom suprugom Ljiljom, koja je sjajna kuvarica. Kad moja Mica nije tu onda me Ljulja samo zovne preko ograde i ja kod njih uvek klopam. Ima puno ljudi iz estradnog miljea sa kojima se družim ovde, tu su i Nikola Koja, Nele Karajlić, Rale Zelenović. I Bata Živojinović dok je bio živ često je sedeo sa nama, on je bio pravi doajen Kosmaja. Sad smo nekako svi komšije, više nismo kolege i kad se skupimo prepričavamo razne priče, ali najmanje pričamo o poslu. Nekad se dotaknemo nekih planova, ali najviše razgovaramo o voćkama i da li neko zna nekog majstora. To je neka nova faza u životu za nas - pričao je pevač pre nekoliko godina.