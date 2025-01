"Marko Janketić je odličan glumac, meni jedan od omiljenih i svidelo mi se kako je on to izneo, za njega sve pohvale. Što se tiče filma, kraj mi je jako teško pao, jer nisam bila upućena totalno u scenario, znala sam otprilike kako će se priča odvijati, ali ne i sam kraj. Sve je to jako teška tema", kazala je sagovornica.

"Nisam nikad javno komentarisala na tu temu. Prvo me je mama štitila od toga, a posle je meni samoj postalo naporno. Taj čuveni 23. septembar, nikad rešen slučaj koji i dan danas skuplja prašinu u fioci. Nikad pronađeno telo i oduzeta šansa da ima svoje mesto gde mu mogu zapaliti sveću i pomoliti se. Mislim da to nijedna duša na ovoj planeti ne zaslužuje. Elem, što se tiče same priče, svi znamo šta se desilo i kako. Ne bih se tu ponavljala. Ljudi koji su bili odgovorni za to nisu živi, tako da je i njih stigla ista sudbina. Probala sam privatno da saznam detalje, ali narod se plaši da priča, a država navodno ne može da pomogne jer nema dokaza. Sve se zna, ali se ništa ne zna. Besna sam što slušam godinama iste priče, a kad pokušam da saznam nešto više, informacije se gase i ljudi se povlače. Sve ide u krug. Mogu samo da se nadam da će jednog dana istina izaći na videlo. Samo imam želju da imam gde da odem da zapalim sveću i da znam gde mu je mesto. Ako ikad iko bude spreman da pomogne da se to sve reši, rado ću pričati o tome više", završila je svoju ispovest na ovu bolnu temu Džambina ćerka Isabela.