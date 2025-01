U novogodišnjem intervjuu otkrio je koje su mu neostvarene želje, šta poslovno planira, ali i mnoge druge pojedinosti o kojima do sada nije govorio.

Voditelj Milan Milošević već godinama unazad krasi male ekrane, a kao pojava je oduvek intrigirao javnost. Postao je jedno od zaštitnih lica popularnog rijalitija "Elita" i mnogima je omiljen zbog specifičnog vođenja programa i smisla za humor.

On je neko ko nema dlake na jeziku, a u novogodišnjem intervjuu otkrio je koje su mu neostvarene želje, šta poslovno planira, ali i mnoge druge pojedinosti o kojima do sada nije govorio.

Često si govorio o svom teškom odrastanju. Da li te je novac promenio u odnosu na period kada sebi nisi mogao sve da priuštiš? Da li je za tebe novac jednako sreća?

- Govorio sam i previše o svom detinjstvu, ali ipak nisam ni trećinu toga izneo i ne želim. Novac je sredstvo bez kojeg, nažalost, ne možemo da funkcionišemo i promenio je, naravno, moj način i kvalitet života, ali mene ne. Bio sam i ostao onaj isti Milan i trudim se da živim skromno. Da se razumemo, nemam ja sad novca na pretek, ali sam uvek zadovoljan i zahvalan. Novac nije sreća, ali bez novca danas ne možeš ništa. Bolesnom čoveku kojem nema leka novac ništa ne pomaže, dokazalo se u mnogo slučajeva, ali ipak je lepše i bezbrižnije kada ga imaš dovoljno.

Isticao si da ti je žao što se nisi ostvario kao roditelj, jesi li ikada razmišljao o surogat majčinstvu ili eventualnom usvajanju deteta? Šta inače misliš o tome?

- Kada je Marija Šerifović javno ispričala sve o surogat majci i njenoj, mogu slobodno reći borbi za roditeljstvo, pomislio sam: "Bože, pa i ja to želim", ali sam se nakon nekoliko dana zapitao da li je to ono što zaista želim i odgovor je bio - ne. Ako Bog nije do sada dao da postanem otac, ko zna zašto je to tako. Prihvatam to, a da žalim što se ranije nisam ostvario kao otac, žalim.

Nikada nisi isticao svoj emotivni život. Ipak, mnoge to intrigira. dDa li je potrebno hrabrosti da bi se o tome javno govorilo? Šta treba neko da poseduje da bi tebe osvojio?

- Ma kakva hrabrost pričati o tome da sam emotivno slobodan? Nemam vezu, nemam nikoga kraj sebe već duže vreme i nema tu šta da se krije. Kad bude neko bio, ne sumnjam da to neće izaći bilo gde jer to se ne može sakriti. Nisam nikad imao sreće u ljubavi i to sam takođe prihvatio, kao da je tako zapisano, ali ne gubim nadu da će neko naići s kim ću ostariti. Mora da poseduje iskrenost i veliko srce, da vrca od humora i samo da me razume, a ostalo ćemo sve kupiti (smeh). Ma mora da bude srodna duša, a do tada samo avanture, od njih ne bežim, daj šta daš (smeh).

Da li ćeš zauvek svoje izbore čuvati samo za sebe?

- Nisam to nikad radio. Jednostavno, moji izbori nisu deo javne scene, do sada barem nisu bili, pa ako se desi da jesu, javno ću o tome, a do tada ćutim. Glupo je da svake nedelje najavljujem novu ljubav, zar ne (smeh)? Dok nešto ne bude vredno, ne precenjujem ništa. Na ljubavnom polju ne, i ne razmišljam o tome više, samo čekam da se desi, a na svim ostalim životnim poljima sve puca od ljubavi kod mene. Ljubav prema porodici, prijateljima, poslu, kućnim ljubimcima.

Neretko si bio na udaru negativnih komentara, ali i pretnjama koje si dobijao preko društvenih mreža. Kako si se nosio s tim?

- Sad na to gledam kao smejuriju i žalim što sam se primao na iste, jer nakon toliko godina na javnoj sceni shvatio sam da bez toga i ne postoji uspeh u karijeri. Ako nema hejta i zapaženog rada, nema ni uspeha. Nosio sam se loše, priznajem, ali sve je to deo ovog posla a najteže sam podnosio pretnje upućene mojoj bolesnoj majci, mnogo neprospavanih noći je iza mene upravo zbog istih.

Da li si nekada potražio stručnu psihološku pomoć?

- Imam tu sreću da mi je jedan od najboljih prijatelja mnogo dobar psiholog, tako da gotovo svakodnevne razgovore sa njim smatram terapijom (smeh), tako da mogu reći da jesam. Tema naših razgovora su baš bile te pretnje i trenuci kada sam hteo da odustanem od svega i povučem se zauvek. Hvala Bogu, nisam, i svima preporučujem da potraže stručnu pomoć ukoliko imaju bilo kakav problem u svom životu, nije sramota.

S kim sa estrade ne pričaš trenutno?

- Pričam sa svima koje poznajem lično i sa kojima sam u dobrim ili odličnim odnosima, a sa onim nebitnim šta ima i da pričam, zar ne? Sa svima sam dobar, a oni sa mnom to ne znam, moraćete njih da pitate (smeh).

Pisalo se da su ti nuđene hiljade evra dok si bio novinar da ne bi objavio saznanja koja si tada imao. Da li si nekada posle toga uzimao novac i odustao od neke priče? Da li danas dobijaš slične ponude?

- Da, kod Lune u emisiji sam pričao o tome i to je živa istina. Za 10.000 evra koje su mi nuđene, a nisam ih prihvatio. Nakon toga nikad mi nije nuđeno da mi plate da nešto ne objavim, ali mi je nuđeno da objavim. Međutim, nisam to nikad radio. Radio sam pi-ar jedno vreme raznim pevačima, pa sam samo u tom slučaju uzimao novac.

U kakvim si sada odnosima s Katarinom Živković i Kijom. Da li je prekid prijateljstva njih dve uticao na vaše međusobne odnose i da li je moguće da se njih dve pomire?

- U super sam odnosima sa Kaćom uvek bio i to će tako ostati, a Kija i ja smo se samo udaljili i nismo dobri kao nekada, ali nismo u lošim odnosima. Ne mešam se u njihovu svađu za koju sam, eto, saznao iz medija, niti to može da utiče na moj odnos sa obe. Ako postoji razlog za svađu, mora da postoji razlog za pomirenje, ja sam uvek za tu opciju. Ako ništa da se ne pljuju javno i to je to. Sve može dostojanstveno da se reši. Nikad se nisam prepucavao preko storija ili preko medija, to nije moj nivo.

Čemu te je naučio svojevremeni odlazak s Pinka i šta te je u životu najskuplje koštalo?

- Naučio me je mnogo čemu! Što je brzo, to je kuso, tako i moj nepromišljeni odlazak s Pinka me je naučio da nigde ne treba srljati niti donositi odluke na prečac, već sve rešiti razgovorima. Pink je moja kuća i ostaće to. Sve što imam danas dugujem Pinku i svaki put kad mi padne na pamet da sam tek tako otišao svojevremeno, dođe mi da pišem Željku i Milici poruke izvinjenja koliko se kajem zbog toga. Naučio sam mnogo! Najskuplje su me koštale moje ishitrene odluke, kratak fitilj i jeftini ljudi. Sve sam platio što sam mogao da platim, svaku svoju grešku i nepromišljenost. Sve se plaća, a dobro se dobrim vraća.

Da li priželjkuješ poklon Velikog šefa, poput automobila?

- Ono šta očekujem od Velikog šefa je da bude i dalje najbolji i najbrižniji poslodavac na svetu i siguran sam da će to tako i biti. Auta će biti i poklona i svega. Zahvaljujući plati koju imam kupio sam, hvala Bogu, sebi novog džipa iz salona, kupio kuću i šta ja više da očekujem materijalno od života. Imam sve, samo da smo zdravi.

Jesi li nekada razmatrao da pokreneš privatan biznis i na primer napraviš neki svoj proizvod?

- Mnogo ideja imam! Najpre bih voleo da imam svoju kafanu koja bi postala sigurno sinonim noćnog provoda, zatim svoj modni brend...Ma imam ideja, samo treba vremena i malo viška novca za realizaciju. Svakako planiram jer je vreme.

Je li ti se dešavalo da ti fanovi rijalitija nude stanove, kuće, novac i slično? Da li si tako nešto već prihvatio?

- Ma ne, nikad mi se to nije desilo i mislim da su to šuplje priče, jer ne videh nešto da je iko ikad dobio nešto od toga. Dobijao sam i dobijam razne poklone od fanova i mojih i tuđih i to od srca prihvatam. Ma baš da vidim ko ne bi (smeh), obožavam poklone.

Šta se dešava kada te prepoznaju na ulici, da li možeš da prepričaš neko neobično iskustvo, a za šta si se u životu pitao: "Šta mi je ovo trebalo?"

- Godinama je isto stanje, ne stišava se i ne povećava moja popularnost na javnim mestima, obično su to želje za zajedničkom fotografijom sa mnom, a neretko i zagrljaji i poljupci u obraz, uz mnogo komplimenata na račun mog rada, ali i fizičkog izgleda. Sve mi to prija i ništa ja tu ne bih menjao, a ružna iskustva nemam. Mene nacija definitivno voli (smeh). Već sam se izjasnio, nije mi trebalo da odem sa Pinka i dan danas se kajem, iako je više od godinu od mog povratka, a za ostalo nema kajanja. Nemam ja vremena za to.

Koji su ti planovi za 2025. godinu?

- Planove nemam, osim da se bavim sobom i svojim zdravljem. Majka je moj prioritet u životu i to će tako ostati dok je sa mnom.

