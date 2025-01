- Pre puno godina moja ćerka i njene drugarice na moru ostale bez para. Čekaju pare iz NS, sede u Starom gradu, dave kafu... Za susednim stolom Džej i ćerka. Priđe im, pita: "Devojke, šta je problem? One mu ispričaju. Džej im naruči doručak, plati sve i da im 100 evra", napisala je korisnica ove društvene mreže.

Džamba je važio za izuzetno odvažnog momka sa asflata, međutim, on je tragično nastradao. Kako su se širile glasine, zazidan je u temelje neke zgrade, dok drugi pričaju da je bačen u reku. Međutim, i u filmu "Nedelja" je ipak prva priča - da je uzidan mrtav u beton.

- Stanovali smo u istoj ulici, Džej je bio malo niže. Nosio me je na ramena, vodio po svadbama kao klinca. Žena koja radi kao krupije u kockarnici mi je rekla u Beograđanki. Onaj lift u koji su ga uveli, a u liftu ne može da se zadrži nikakva tečnost jer je samo sa tri strane zatvoren. Mora negde da curi. Kaže mi da je do članaka bilo krvi! Tako su ga "izbombardovali" da je on još tu iskrvario - pričao je Tomić.