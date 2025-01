Kako im izaberete poklone?

- Dam kome koliko treba, pa nek kupuju šta žele.

Da li ste vi sami sebi Deda Mraz?

- Očigledno. Ne primam poklone, i ne nosim. To mi stvara obavezu i nervozu. Naročito skupi pokloni. To nikad ne uzimam, van tih priča sam.

Kakvi su vam planovi za 2025?

- Otprilike isti kao i za prethodnu. Da se radi puno, da bude novih pesama, samo isti tempo kao i dosad.

Mnogo ste popularni na društvenim mrežama i svi ispod vaših objava vam žele veliku ljubav.

- Hvala im na tome. Šta će se desiti, to samo bog zna, zasad je sve u normalnom stanju. Nisam ja za ljubav, to treba mlađima.

Kakve pesme publika može da očekuje od vas?

- Uzimam ono što mislim da je dobro, a publika odlučuje da li im se sviđa.

Da li idete na neki odmor uskoro?

- Pa nisam nešto umoran da bih išao na odmor.

Koja vam je Nova godina ostala u sećanju?

- Krenuo sam na Jahorinu davnih godina da se sretnem neko društvo. Tad nije bilo mobilnih telefona, a ja znam da sam u gepeku imao harmoniku i kad sam došao u taj lokal, sreo sam se s prijateljima i pitao kakva je situacija... Tad sam bio klinac i pitao sam da li može neka dobra fešta i da li ima neka inspiracija ovde i bila je (smeh).