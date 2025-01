- Da se kandidujem za gradonačelnika bilo gde, pobedio bih! Okupio bih više ljudi nego Stanivuković! Ljudi biraju, nema šta tu neko da mi da - rekao je reper. On je, odgovarajući na pitanje da li loše utiče na decu, rekao kako je to više pitanje za roditelje, a ne za njega. - Šta ja imam da brinem za tuđu decu. Nije njima mesto u klubu na mom nastupu. Ako se neko ugleda na mene, šta ja to radim loše, ja sam uspešan. Ja bih želeo da se ugledaju na to - rekao je Desingerica.