- Imam udvarača koliko hoćete, uvek ima tih koji dele komplimente, pa se javljaju, ali ljubav je nešto sasvim drugo, ona se desi jednom ili nijednom. Ja sam imala sreću da osetim u životu šta je to ljubav i kad vas neko podržava u svemu, to je bio moj pokojni muž, on je bio moja velika podrška i da nije bilo njega, ja ne bih postala ovo što sam sad.