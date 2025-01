- Nikada nisam bila svesna da ću postati ovo što sam danas. Više puta je meni moja pokojna majka, kada smo sedele same i pile kafu, govorila: "Bože Lepava, da li si sanjala da ćeš ovo da postigneš?", ja kažem: "Majko, nisam ni u snu". Svi su mi branili, majka nije, ali ona je morala da sluša sina, jedinu mušku glavu u kući. On mi nije dao da pevam. Mislio je da ću ja pevati po nekim prčvarnicama, pijanci će da me drpaju, počeću da pijem - počela je Lepa svoju šokantnu priču svojevremeno i nastavila da se priseća kroz šta je sve prošla sa bratom.