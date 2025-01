Kako je jednom prilikom ispričala, ona se nije mešala u njegove poslove, ali je on imao određene "primedbe" na njenu karijeru, tačnije, na to kako je promovisala album "Devojko, veštice".

"Kada Željko stigne kući i vidi me sa perikom, on mi kaže: 'Ženo, skini to ćebe sa glave!' A meni se baš sviđa da imam dugu crvenu kosu i lokne", rekla je Ceca tada u jednoj emisiji.

"Kada sam se udala za Željka svi su pričali o meni: 'Zaključaće je i obući je od glave do pete kao bulu.' Ma, to je glupost! On mi je bio najveća podrška, uživao je da gradi karijeru ženi koju voli. Uvek mi je govorio da ne smem da ostavim posao. A ja sam upala u neko ludilo, htela sam da ostavim karijeru i da budem samo žena i majka. Pitao me je jesam li poludela! Rekao je da sam rođena za scenu. Od njega sam naučila da nikad nikome ne dozvolim da me prisili da biram između privatnog i poslovnog života", ispričala je Ceca.