- Jednostavno sam se preusmerila na nešto drugo. Ja živim dušom, i radim upravo to. Gledam ljude u oči i mi lepo pričamo, i ja njih sve vreme energetski radim. Dovoljno je da postoji osoba kao takva, a sad ja nešto da mlatim rukama, glumim vetrenjaču, šta, rekla je pevačica u emisiji Exkluziv.

- Ovo je krasulja, jaje od žada. To je feng šui oltar, rekla je Marina pokazujući vrlo zanimljive detalje svog doma.

- U šamanizmu sam, zaista. Živeti sa dušom. Radim upravo to. Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski ‘radim’. Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator. S prijateljicama i sestrama radim u lancu salona u kojem pravimo kreme, organske, od prirodnih sastojaka, anticelulitne – objasnila je tada, a demantovala je i priče da je promenila veru i ime.

- To nije tačno. Ja stvarno ne znam… Kako neko može da bude beli mag? Jedne novine su izbacile pre par godina da sam promenila veru, da sam sada Maha mantra. Vidi, ja nemam veze s tim. Niti znam šta znači to. Veru nisam promenila! Rođena sam u Srbiji, nikada ne bih promenila veru. Ovo je moj predeo. Ja sam ovde rođena, jedem našu hranu. Pričam maternjim jezikom, ne koristim strane reči. To nema veze sa životom. Padalo mi je na pamet i da ih tužim, ali sam odustala. Neka pišu šta hoće, samo neka stave lepu sliku.