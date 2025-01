- Bio je nestašan, ali pravedan. Nikoga se nije plašio. E, žene su ga posebno volele. Snajka Suzana će da mi oprosti za ovo, ali omiljen je bio. Ispričaću vam njegovu snalažljivost. Srbovac je mesto nedaleko od Banjske. U to vreme bi bio ispraćaj vojnika u vojsku. Ljudi bi raširili šatore i veselje se dešava. Nije bilo autobusa, nego se išlo pešaka. Milija je bio malo nestašan i isfolirao kao da je previše popio i namagarčio likove da ga nose od Srbovca do Banjske. Kad su ga doveli ovde do centra, on je počeo kolo da igra. Oni su poludeli jer ih je prešao. Šta da kažem, čovek je od reči. On je pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću rekao:"Nikada ne možeš da budeš dobar premijer, dok ne vratiš kralja Milutina u Banjsku". To se ovde godinama prepričava i Đinđić se složio sa tim - završava Milosavljević.

Iznad Milijine rodne kuće nalazi se manastir Banjska, a odmah do kuće i osnovna škola koju je pohađao.