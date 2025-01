"Mi smo imali aparate za transplantaciju tada na VMA a čovek koji bi to uradio je bio u Kliničkom centru. A da dovedete čoveka iz Kliničkog na VMA da to uradi, ili obrnuto, trebala je dozvola ministarstva ali ministar to nije dao. Onda je ćale čekao na operaciju u Italiji i eto… Jedina, ako mogu tako da kažem dobra stvar u svemu tome je što su zajedno otišli na onaj svet. Majka je umrla u decembru 2004. a ćale u februaru 2005. Njih dvoje su se mnogo voleli. Inače, on nije znao da je ona umrla", potvrdio je Ila.