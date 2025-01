- Njihov ljubavno-poslovni odnos više ni rečima ne može da se opiše. Svedoci smo svi u zgradi bili incidentu koji se desio drugog dana Nove godine. To je zaista sramota. Svi smo bili u čudu. Rale je došao već besan i ljut. Ispred stana je došlo do rasprave i on je počeo da udara po vratima ranom zorom. Komšije su izašle da vide šta se dešava. Umalo da se pobiju. Hteli su da zovu policiju, nego je dečko iz obezbeđenja smirio situaciju i udaljio Raleta. Da njih nije bilo, ko zna šta bi se desilo. Ratković je tražio pasoš, a ona nije htela da mu da. Verujte mi, pravi cirkus u cik zore - priča naš izvor koji živi u pevačicinoj zgradi na Voždovcu.