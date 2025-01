- Ako pričamo o periodu kad sam baš bila mala, onda se sećam kuće na Kosovu , bake i deke i to je za nas bio najveći doživljaj. Spremanje, sređivanje, mi smo dole svi živeli kuća do kuće. To je stvarno bio doživljaj. Jurili smo od kuće do kuće, veselo je bilo.

- Evo sad slušam i prisećam se i lepa su sećanja. Ja se sećam bake i deke, s njima sam proveo većinu detinjstva. Sećam se bake koja ide od sobe do sobe i kokodače, a mi pijučemo, bacamo kukuruz. Ti običaji su donosili sreću i radost. I danas se trudimo da to održavamo i to je za nas najvažnije. Sećam se, da sam uvek imao tremu na jutro baš kad je Božić i kad treba da se pali vatra, kako ću da izgovorim ono čuveno "Koliko žara, toliko para" i tako to. Mi smo to zadržali i danas to radimo. Ti običaji stvaraju prelepe uspomene.