- Nudili su mi se menadžeri i sponzori, hteli su da ulože u mene, ali uvek to ima neku pozadinu i cilj. Nisam htela preko kreveta da gradim karijeru, kao neke pevačice. Mnoge su to prihvatale to šakom i kapom, pa se podrazumeva da, ako ste na estradi, morate da se povinujete nekome. Nisam tako htela da radim, sve sam morala sama. Odmah da se ogradim, kada bismo moja ćerka i ja bile na ivici egzistencije, možda bih i prihvatila nečiju pomoć, ali dokle god mogu da zarađujem, ta opcija otpada - rekla je Murkićeva za Republiku.