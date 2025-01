- Ako mene pitate ja mislim da je to sve malo prenapumpano bilo. U pitanju je nešto virusnog tipa. Da li sa nekog letovanja, odmora, kako god... To je rezultiralo time da ja na nedeljnom nivou imam temperature i da ne mogu da izađem iz kreveta. Verovatno je imunitet prilično pao u tom periodu manje više i to je to. Zahvalan sam timu ljudi iz Urgentnog centra koji su izuzetno o meni vodili računa tih dana. Bogu hvala, pa ništa nije strašno - rekao je Saša i otkrio kakvu je agoniju prošao tokom ispitivanja, ali i koja mu je dijagnoza nakon svega uspostavljena: