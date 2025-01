- Jeste, prevario me je, ali prosto žena oseti da li je to bilo iz ljubavi. Ja nikad nisam bila sa strane Đanijeve niti ponižena, nikad mi ništa nije falilo, nikad nije bio toliko popularan. Ja znam da on mene voli, da on mene ne voli ja ne bih bila sa njim, ne bih prešla preko toga sigurno.