- Tretiralo se kao da je diskus hernija, ali je ipak bila metastaza. Moja sestra je veliki borac i velika žena. To se saznalo veoma kasno, ja sam sve učinila, nemoguće stvari. Kada su mi rekli da to ne može, ja sam rekla važi i kroz zid sam išla. Nisam uspela da joj pomognem i to će mi ostati kao večni ožiljak zato što nisam prepoznala tako nešto - ispričala je Mira u podkastu Snežane Dakić "Sada i ovde" na Hype televiziji.