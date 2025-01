Boža Džons jedan je od učesnika rijalitija " Farma " koji se od samog početka ističe po burnom učešću. Njegovi dani prolaze u burnim svađama , a on ne čini ništa kako bi to promenio.

- Saopštenje porodice Ristanović. Mi, porodica Ristanović, ovim putem želimo da se obratimo javnosti povodom ponašanja našeg člana, Božidara, tokom njegovog učešća u rijaliti programu, "Farma". Sa velikom tugom i razočaranjem pratimo ono što se događa. Želimo jasno da istaknemo da postupci, reči i ponašanje koje Božidar ispoljava u ovom formatu ni na koji način ne odražavaju vrednosti, principe i stavove naše porodice. Takođe, želimo da naglasimo da je Boža punoletan i da je svojim ličnim izborom ušao u rijaliti. Kao odrasla osoba, on je potpuno odgovoran za svaki svoj postupak. Svesni smo da se Božidar nalazi u veoma izazovnoj i toksičnoj sredini u kojoj je konstantno izložen pritiscima, provokacijama i uvredama od strane drugih učesnika. Razumemo da takve situacije mogu biti emocionalno iscrpljujuće i da je gotovo nemoguće ostati smiren. Ipak, smatramo da to nije opravdanje za ponašanje koje smo videli, niti za reči i postupke koje je Boža izgovorio i uradio. Verujemo da će, kada sve ovo prođe, Božidar shvatiti greške, preuzeti odgovornost i vratiti se na pravi put - naveli su članovi porodice Ristanović, pa dodali...

- Božidara smo oduvek poznavali kao nekoga ko je odrastao u duhu poštovanja, odgovornosti i ljubavi prema bližnjima. Ono što vidimo na ekranu duboko nas pogađa i teško nam je da poverujemo da je to ista osoba koju poznajemo volimo. Smatramo da okolnosti rijalitija i pritisak takvog formata često mogu promeniti ljude i dovesti ih do ponašanja koje nije u skladu s njihovom pravom ličnošću. Svesni smo da su svi učesnici rijaliti programa svesno ušli u takvo okruženje i da su svi, nažalost, u većoj ili manjoj meri pokazali loše ponašanje. Dinamika i toksičnost ovog formata često dovode do situacija u kojima ljudi zaboravljaju osnovne norme kulture, poštovanja i dostojanstva. Smatramo da je ponašanje većine učesnika, uključujući i našeg člana, veoma loše i za svaku osudu - napisali su oni, pa dodali za sam kraj: