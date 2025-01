Vuk Mob je jedan od onih koji obožavaju njegove pesme, a uvek mu je bio i izuzetno drag te je to razlog zbog kojeg je na svom telu iscrtao i Džeja. On je svojevremeno za Grand ispričao kako je došao na tu ideju.

- Imam istetoviran Džejev lik, njega sam mnogo voleo i bio mi je izuzetno drag. To je možda jedini pevač sa naše estrade koga sam voleo kao da mi je rođeni, a da me pitaš zašto, ne znam. Voleo sam njegovu muziku i moj pokojni otac je takođe voleo njegovu muziku tako da mislim da je to nekako sve vezano jedno s drugim - objasnio je reper tada.