- Rekao sam mu da moram da radim kako bih prehranio svoju četvoročlanu porodicu i da mi taj ugovor koji imam sa "Grandom" samo otežava posao. Znam šta je šou-biznis i na čemu on i Žika insistiraju, ali ja sam narodski pevač i jedino što u životu znam da radim jeste da pevam. "Snalažljiv si ti, ne bojim se ja za tebe", rekao mi je Saša, a i sam znam da sam iskusan pevač. Ali, ko zna, možda me nekad u budućnosti ponovo vidite u "Grandu". Do tada ću pevati svakom ko me bude pozvao! - izjavio je on za jedan dnevni list 2010. godine.