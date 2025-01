Kristijan Golubović ima burnu prošlost. O njegovim akcijama aktuelni učesnik rijalitija "Farma" se i sam hvalio, a neke je krio kao zmija noge. On sebe predstavlja kao žestokog momka sa beogradskog asfalta, a zapravo je krao prasiće iz obora po Kraljevu. Tu akciju je imao 2015. godine.

Za ovu akciju učesnik rijalitija „Farma“ i njegov kum koristili su kombi i automobil pogrebnih usluga, tvrdi izvor upućen u ovaj slučaj. - Kristijanov kum je radio na toj farmi, ali je pobegao glavom bez obzira kada je gazda otkrio šta radi. U akciju su uglavnom išli noću, i to kada su prasići nahranjeni. Kristijan i još jedan momak ulazili su u svinjac i u džakovima odnosili životinje. Za to vreme druga dvojica su čuvala stražu kod vozila koja su ih čekala parkirana u blizini farme - priča naš sagovornik i nastavlja: - Jedno veče malo je falilo da budu uhvaćeni na delu. Čuvar je primetio da su se svinje uznemirile i krenuo da proveri o čemu je reč. U daljini je uočio čoveka koji je u rukama držao prasiće i potrčao je za njim, ali nije uspeo da ga stigne. Odmah je pozvao policiju. Gazda farme je posumnjao na Kristijana i njegovog kuma, ali nije smeo da ih prijavi, pošto su u pitanju kriminalci - završava naš izvor.

Pozvali smo upravnika farme Gorana Dikića, koji je tada potvrdio naša saznanja.

- Istina je da su nam krali prasiće. Noćni čuvar je primetio lopove i odmah su otišli do obora. Nažalost, oni su pobegli, a mi smo pozvali policiju, koja je obavila uviđaj i sačinila zapisnik. Do dan-danas nas nisu obavestili o slučaju - rekao nam je Dikić, nakon čega smo pozvali i vlasnika farme Milomira:

- To veče nisam bio ja na farmi nego moj brat. Posumnjali smo na Kristijana i slučaj smo prijavili policiji. Njegov kum je radio kod nas, ali posle toga nije dolazio na posao - rekao je 2015.godine Milomir.