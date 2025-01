- Moj deda je čitao molitvu, koju i ja dan-danas pokušavam da čitam, u kojoj su se pominjali naši bližnji, zatim pravoslavni sveci, srpske slave i Isus Hristos. To je imalo poseban značaj, kako tada, tako i danas. To je običaj kojeg se rado sećam i koji u meni budi najlepša osećanja. Svima vama i svim našim čitaocima želim srećan Božić, uz najlepši pozdrav: Mir božji, Hristos se rodi!

- Glavni posao nas dece i ujedno najveća zabava za sve ukućane jesu pijukanje i traženje sakrivenih poklona i slatkiša. Brat i ja smo imitirajući piliće išli iza mame koke i starijih ukućana, bake i tetke. Ovo je simbolična predstava roditeljske ljubavi, odnosno ljubavi Hrista prema ljudskom rodu, i to mi je majka uvek govorila. S obzirom na to da se tek sutradan mogu ti slatkiši jesti, ovo je bio način da brata i mene nauče strpljenju i odlaganju zadovoljstva, što nam je pomoglo tokom odrastanja.

- Tata unosi pečenicu u kuću, a sestra, mama i ja po njemu bacamo kukuruz i pšenicu. Tu smo se uvek slatko smejali, jer sam ja silno želela da tatina kapuljača bude puna kukuruza. Jako sam volela to što sam u komšiluku, kao najmlađa, u svakoj kući bila položajnik. Nažalost, više to nisam, nasledila su me neka mnogo slatka deca.