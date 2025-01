- Oštro demantujem sve laži koje su izrečene prethodnih dana što od strane učesnika rijalitija što od fanatika koji žele da svog favorita operu preko moje grbače. Nikakve po*no slike ni snimke nisam slao nikome! Ponavljam, nikome! Za svoja dela iz moje prošlosti sam lično odgovarao i ne kačite se za moju prošlost kako biste oprali sadašnjost Anđele Đuričić! Apsolutna laž je sve što ona i njeni fanatici mesecima iznose, pišu! To su izmišljotine! Predlažem da se ti koji me optužuju lažno da se obrate njihovoj miljenici za objašnjenja koja traže i opravdanja kojih nema, jer ona sigurno zna kome je slala svoje slike i snimke. Neću se više oglašavati! - poručio je Slavnić za "Hajp"

- Ispratio sam i Anđelin ulazak koji mi se, naravno, nije svideo. Na svako pitanje koje je postavljeno njoj... "Kako si?", ona je odgovarala sa:"Da, on je moja najveća greška". Malo mi to nije jasno. Možda ja grešim, ali da se to potencira toliko više... Malo mi je smešno - priča Slavnić i nastavlja:

- Uopšte me ne povređuje to, nego mi je jako čudno. Svako pitanje se svodi na to da sam ja najveća greška, to mi je jako čudno. To se desilo pre dve godine, godinu i po, koliko već. Nastavili smo svoje živote, ona je nastavila svoj, ja svoj. Ima mnogo stvari koje je za ovih godinu dana uradila loših, a na koje bi trebalo da se bazira. Naš odnos, ljubav, to je bilo, pa je prošlo - rekao je tada za "Pink".