- Ja sam mu se javila, on mi je pomogao i rešio mi je sve. On je meni to učinio, mi smo se tu videli, popili kafu i vraćali se pričom godinama unazad. Oženjen i ima dete, postali smo sve bliži i bliži. On je postao moj zaštitnik. On mi je rekao da mogu biti sa njim ili drugim muškarcima, što znači da mogu imati samo njega. Bilo mi je to sebično i bezveze, ali u tom momentu sam bila jako sluđena i ja sam na to pristala.