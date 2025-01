Poslednji album, „Ciganske duše", objavio je godinu dana pre tragedije, dok je prvi "Bila si devojčica godina mojih" svetlost dana ugledao 1986.godine, a on ga je do samog kraja života nosio u posebnom sećanju. Jednom prilikom govoreći o istom za Sabor, te druženju sa bratom Jašarom, Šabanom Šaulićem i kompozitorom Radetom Vučkovićem pred izdavanje svog prvenca, to je i sam otkrio.

- Joj, kad sam u studiju ugledao Šabana... Ma, kao da nikad nisam znao da govorim, a kamoli da pevam. Kao da me je Šaban ščepao za grlo. Jedva sam uspeo da ga zamolim da mi se bar skloni iz vidokruga. Kako je on izašao, tako mi se grlo pročistilo i glas povratio, Jašar i Rade su me bodrili. Stvarno ne znam odakle im onoliko strpljenja. „Pevaj kao da si u kafani", sugestivno su mi govorili - citirao je bio on, kome jeste bilo teško da zapeva, a zatim i da stane.