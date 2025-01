Milica Dabović još 2016.godine je najavila da se posvetila pisanju knjige o svom životu i košarkaškom kampu za decu, ali do dan danas to štivo nije ugledalo svetlost dana.

- Knjigu pišem prvenstveno zbog sebe, a zatim i dece koja me obožavaju i s kojom se svakodnevno dopisujem na društvenim mrežama. Biće mi drago da moju knjigu pročitaju svi, posebno oni koji negativno govore o meni - rekla je naša košarkašica.

- Vode se rasprave da li sam starleta ili košarkašica, ali to me mnogo ne dotiče. Više je ljudi koji me pune pozitivnom energijom nego negativnom i zato sam srećna. Ti ljudi koji su mi naklonjeni moja su duhovna snaga. Forsiram zdrav život i nemam veze sa starletama - objasnila je Dabovićeva.