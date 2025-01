- Moj put ka potomstvu nije bio lak, ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dete. Moj suprug i ja smo se sedam godina borili da dobijemo dete. Vantelesna oplodnja je samo 30 odsto. Ja sam radila tri vantelesne oplodnje, treća je uspela, prve dve su bile bezuspešne. Kada smo rešili moju insulinsku rezistenciju to je bilo mnogo lakše, pila sam tablete četiri godine, one su pomogle da se taj problem reši. Kada smo se odlučili za treću vantelesnu oplodnju, po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, to je otac Aca, njegov kolega, počela sam da pijem ulje Svetog Nektarija. Otac Aca je bio na Egini i doneo je ulje Svetog Nektarija, i rekao mom duhovniku, ocu Nikoli, da da meni i mom suprugu Veljku - počela je Seka, pa nastavila: